【仁川・竹次稔】日韓の自治体首長が共通課題などを話し合う「日韓知事会議」が12日、韓国・仁川市で開かれ、日本からは福岡、熊本など9県の知事が参加した。経済分野や人口減少問題などについて意見を交わし、「両国は政策経験の共有や、持続可能な協力モデルの構築が必要」などの共同声明を採択した。次回は2027年に日本で開催する。