国営諫早湾干拓事業（長崎県）を巡り、開門に応じなかった国が支払った「制裁金」の一部を使い、漁業者らが有明海再生のために新たにNPO法人を設立する方針であることが12日、分かった。制裁金の使途が明らかになるのは初めて。