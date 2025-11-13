近代文学ゆかりの地を巡る紀行文「文学散歩」シリーズで知られた詩人・文芸評論家の野田宇太郎（1909〜84）。出身地の福岡県小郡市で、野田が国内外で撮影したネガフィルム約8万枚のデジタル化作業が進んでいる。52年から晩年までの撮影で、戦争の痕跡や復興する街並みなど、貴重なものも多いが、一部が劣化していた。将来的にはインターネットでの公開を視野に、郷土史研究など幅広い分野での活用を目指す。