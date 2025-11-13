九州電力は12日、高級住宅の分譲事業に参入すると発表した。強化している都市開発分野の成長戦略の一環で、富裕層向けの分譲マンションブランド「GROUNDI（グラウンディ）」を新たに立ち上げる。福岡市・大濠で2028年に第1号物件が完成予定で、販売価格は「1億円は超える」としている。