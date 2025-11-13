ウクライナ東部ハルキウのプラネタリウムに勤め、ロシアの侵攻で東京に避難した女性とその夫が15日、福岡県宗像市の宗像ユリックスプラネタリウムで「ウクライナの星空」を紹介し、祖国への思いを語る。侵攻から間もなく4年。今年は日本も戦後80年を迎えた。主催するNPOの担当者は「平和の尊さを改めてかみしめる機会にしてほしい」と呼びかける。