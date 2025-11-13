「主権行使」を掲げてメールで行政当局に抗議文を大量に送り付ける事案が、福岡県朝倉市や福岡市など九州の自治体で相次いでいる。外国人政策に関する内容が多く、そのほとんどが誤情報に基づいた一方的な主張とみられる。「苦情よりも有効で行政側に無視されない」との言説が交流サイト（SNS）上で拡散し、メールが途切れる気配はない。識者は「法的根拠はなく、民主主義の質を下げるものだ」と警鐘を鳴らす。