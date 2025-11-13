京都アニメーション放火殺人事件で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚が自ら行った控訴取り下げは「有効」として検察が裁判所に意見書を提出しました。２０１９年、京都アニメーション第１スタジオに放火し、３６人を殺害したなどとして１審で死刑判決を言い渡された青葉真司死刑囚（４７）。今年１月、青葉死刑囚本人が控訴を取り下げ死刑が確定しました。弁護人は控訴取り下げを無効とする申し入れ書を大阪高裁に提出していま