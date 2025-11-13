第三者の口座情報を警察官ＯＢに漏らした疑いで逮捕された大阪府警の警部補が、捜査に必要と偽って知人女性の個人情報を照会したとして再逮捕されました。虚偽有印公文書作成などの疑いで再逮捕されたのは、大阪府警羽曳野署の警部補・草川亮央容疑者（５６）です。警察によりますと、草川容疑者は捜査上必要と偽って虚偽の「捜査関係事項照会書」を作成し、５回にわたり区役所などに知人女性の個人情報を照会した疑いがもた