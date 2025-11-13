大リーグのサイ・ヤング賞が12日（日本時間13日）に発表され、ア・リーグはタイガースのタリク・スクバル投手（28）が昨年に続き、2年連続2度目の受賞。ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が初受賞した。スクバルは今季31試合に登板し、13勝6敗、リーグトップの防御率2・21。241奪三振もリーグ2位と好成績を残し、全米野球記者協会員30人のうち、1位票を26票集めた。18勝、防御率2・39、228奪三振で最多