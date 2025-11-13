梶谷恭暉さんの情報提供を求め、ビラを配る母親（左）＝13日午前、JR岡山駅前岡山県倉敷市の当時中学3年梶谷恭暉さん（17）が2022年に行方不明になってから3年となり、梶谷さんの母親（45）や岡山県警の捜査員らが13日、JR岡山駅前でビラを配り情報提供を求めた。母親は午前7時半ごろから通勤客らにチラシを配布。取材に「元気で生きて、連絡だけでもくれたら」と思いを語った。梶谷さんは22年11月13日午後2時半ごろ、自宅で