サッカー日本代表（世界ランキング１９位）は１４日、愛知・豊田スタジアムでガーナ（同７３位）との国際親善試合に臨む。来年のワールドカップ（Ｗ杯）出場を決めている実力国相手に、アピールの絶好機が訪れたのがＧＫ陣だ。正守護神の鈴木彩（パルマ）を負傷で欠き、常連の大迫（広島）も天皇杯を考慮され不在。出番を待ちわびていた「守護神候補」の力が試される。小久保玲央ブライアン、野沢大志ブランドンもチャンス１１