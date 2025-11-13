マリナーズのホランダーＧＭが、１２日（日本時間１３日）、すでにポスティング申請手続きを済ませ、８日（同９日）から交渉可能となっているヤクルト・村上宗隆内野手（２５）のケーシー・クロース代理人と接触したことを明かした。「彼にとっての優先事項や、彼を取り巻く市場など、初期段階の会話をした。ＮＰＢからの移行を支援する上で大事なことなどを話した」と語った。村上争奪戦はすでに火ぶたが切られていた。マ軍ホ