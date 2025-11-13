全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、ナ・リーグの最終候補３人に残っていたドジャース・山本由伸投手（２７）は３位票１６票で３位にとどまり、日本人初の快挙を逃した。２３歳右腕のスキーンズ（パイレーツ）が全３０票の１位票を集めて満票で初受賞となり、２位票も全３０票がサンチェス（フィリーズ）に入った。