女優・さとうほなみと俳優の柄本時生が１３日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。さとうはロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマーでありながら、現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演するなど近年は女優として目覚ましい活躍を見せている。一体どんな３６歳なのか―。さとうは２０１２年５月に川谷絵音らと「ゲスの極み乙女」を結成。「ほな・いこか」の名義でドラムスを担当