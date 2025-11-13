ドル円155円台回復、トランプ米大統領がまもなく暫定予算法案に署名へ ドル円は155円台を回復、米政府閉鎖が解除されることからドル買いが広がっている。強い豪雇用統計を受け豪ドルは対ドルで2週間ぶり高値をつけたが、その後は上げを縮めている。リスク選好の円売りも見られる。 米下院で可決が見込まれる「つなぎ予算案」について、ホワイトハウスがトランプ米大統領が米国時間21時45分（日本時間13日11時45分）に署名す