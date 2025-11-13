米株価指数先物時間外取引上げ拡大、トランプ暫定予算法案に署名へ 東京時間10:23現在 ダウ平均先物DEC 25月限48457.00（+89.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6887.00（+11.25+0.16%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25705.25（+81.50+0.32%） 米株先物は上げ幅を拡大。 米下院が「つなぎ予算案」を可決、このあとトランプ米大統領が米国時間21時45分（日本時間13日11時45分）に署名する予定。政府再