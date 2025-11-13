株式会社JVCケンウッドは、Victorブランドの新しいワイヤレスヘッドホン「HA-S60W」を2025年11月下旬より発売する。ファッションとコーディネートしやすいスモーキーカラー4色展開と、わずか149gの軽量ボディが特徴の本製品。長時間使用でも快適な装着感と最大50時間の長時間再生を実現したオンイヤータイプのモデルだ。 製品概要 製品名：Victor ワイヤレスヘッドホン HA-S60W価格