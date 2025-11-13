ＤｅＮＡは１３日、森下瑠大投手、松本隆之介投手、浜地真澄投手、庄司陽斗投手、上甲凌大捕手、西巻賢二内野手と、２０２６年シーズンにおける育成選手契約を結ぶことになったと発表した。背番号は森下が１３６、松本が１４０、浜地が０５２、庄司が１２２、上甲が１２７、西巻が１２９に決まった。