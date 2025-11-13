政府が、自衛官の階級名を国際標準にあわせるため、1佐を「大佐」に、1尉を「大尉」にするなど、変更の検討を始めたことがわかった。自衛官の階級は自衛隊法で定められていて、将から2士まで17段階ある。統合幕僚長や陸海空幕僚長は「大将」、それ以外の将は「中将」、1佐は「大佐」、1尉は「大尉」などとする案が検討される。自衛官の階級名の変更を巡っては、自民党と日本維新の会が10月に交わした連立政権合意文書に、自衛隊の