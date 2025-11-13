13日朝、北秋田市米内沢の民家敷地内でクマが目撃されました。付近には秋田内陸線の米内沢駅があり警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと13日午前7時5分ごろ、北秋田市米内沢字上野の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。秋田内陸線米内沢駅まで約50メートルの場所で、警察はパトカーで現場付近を警戒し注