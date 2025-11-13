フルハシＥＰＯが４連騰し年初来高値を更新している。１２日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算で、売上高４８億７３００万円（前年同期比８．８％増）、営業利益５億４００万円（同１３．６％増）と２ケタ営業増益となったことが好感されている。 能登半島地震の災害廃棄物受け入れなどによる原料調達量の増加に加え、名古屋ＣＥセンター（名古屋市中川区）の稼働開始や愛知第８工場（一宮市）の順調な稼働に