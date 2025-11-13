監修医師：白井 沙良子（医師） 小児科専門医（日本小児科学会）。「International Parenting ＆ Health Insutitute Sleep Consultant（妊婦と子どもの睡眠コンサルタント）」保有者。慶應義塾大学医学部卒業。『はたらく細胞BABY』医療監修。2児の母。 くる病の概要 くる病は、骨の石灰化障害により弱い骨がつくられてしまう小児の疾患です。 ビタミンDが不足すると、カルシウムやリンが体内に吸収されにくくなります。それに