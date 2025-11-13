11月12日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第10節が行われ、アルバルク東京が宇都宮ブレックスと対戦。67－65で接戦を制し、開幕節のリベンジを飾った。 A東京は安藤周人が14得点、決勝点を挙げたセバスチャン・サイズが12得点、ライアン・ロシターが6得点19リバウンド5アシストの活躍。ロースコアゲームになりながら、マーカス・フォスター