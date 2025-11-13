11月3日に開幕したU-17ワールドカップは、15日にノックアウトステージの1回戦、ラウンド32の戦いを迎える。日本はアフリカ代表のU-17南アフリカ代表と対戦する。U-17日本代表DF藤井翔大(横浜FMユース)は開幕から2試合に先発出場し、U-17ポルトガル代表との試合は途中出場となった。「モロッコとの初戦はやっぱりワールドカップなので緊張もしましたし、高ぶる部分もあったんですけど、無事にクリーンシート(無失点)で終えられ