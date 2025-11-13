山形市によりますと、12日の午後8時ごろ、山形市松波四丁目の路上でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 近くには山形県庁や中学校があります。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃情報（画像） ■12日のクマ目撃情報（山形市） 11月12日（水曜）午後8時00分頃松波四丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃11月12日（水曜）午後7時30分頃大字妙見寺地内の駐車場にてクマ2頭を目撃11月12日（水曜）午前9時30