バンダイは、『ワンピース』より「S.H.Figuarts 宴セット -麦わらの一味-」(5,280円)を発売する。2026年5月より一般店頭にて発売、11月予約受付を開始。2026年5月発売「S.H.Figuarts 宴セット -麦わらの一味-」(5,280円)「S.H.Figuarts 宴セット -麦わらの一味-」は、麦わらの一味の宴シーンをイメージしたS.H.Figuartsのオプションパーツセット。別売りのS.H.Figuarts 冒険の夜明け・ドラム島シリーズ(計6キャラ)に使える、宴時の