監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・資格 医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医 心身症の概要 心身症とは、心の問題や精神的なストレスが原因で身体の機能に異常をきたし、様々な症状が生じる状態のことです。身体的な疾患と異なり、検査を行っても明確な異常が見つからないこともあります。 「日本心身医学会」で