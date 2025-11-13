きのう午後、長井市の住宅敷地内の柿の木の上でクマが目撃されました。 【写真を見る】住宅敷地の柿の木の上にクマ→翌日別の住宅敷地の柿の木に"緊急銃猟" で子グマ1頭を駆除（山形・長井市） クマはけさ、現場近くの別の住宅敷地にある柿の木の上で見つかり、その後、緊急銃猟で駆除されたということです。 長井市によりますと、きのう午後３時５０分ごろ、長井市寺泉の住宅敷地内にある柿の木の上で子グマ１頭が目撃されま