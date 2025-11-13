【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46・久保史緒里がパーソナリティを務める、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜日25時～）。11月12日の生放送で、5期生の井上和が新パーソナリティに就任することが発表された。 ■「久保さんの後はしんどいです（笑）」（乃木坂46井上和） 2022年2月より3年9カ月パーソナリティを務めた久保は、11月26日・27日に行われる『