NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも描かれたように、寛政2年（1790年）8月26日、喜多川歌麿（染谷将太）は愛する妻・きよ（藤間爽子）を喪ってしまいます。劇中ではすっかり腐敗し、朽ち果てていく愛妻の遺体を、嬉しそうに観察・描写する歌麿の狂気が視聴者を戦慄させました。そんな歌麿を見かねて現実を突きつけた蔦屋重三郎（横浜流星）と亀裂が入り、一度はなし崩し的に和解するものの、ついには決別に至ります