高知・安芸で行っている阪神の秋季キャンプは第3クール3日目を迎え、球団OBの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）が臨時コーチとして合流した。藤川監督も「かなり追い込んで練習していた選手。糸井が来てくれるのがいろんな選手にとってわかりやすいですからね」と期待していた“超人コーチ”。午後には糸井と同様に野手転向した西純のランチ特打も予定されている。