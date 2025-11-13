フリーアナウンサーの山本モナ（49）が13日、自身のインスタグラムを更新。司法試験に合格したことを発表した。山本は「この度、令和7年司法試験に合格しました」と報告。「ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」と感慨を伝えた。「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります」とし「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てまし