緒方孝市の広島総括後編（全3回）（中編：小園海斗、２人の外国人の活躍を称賛一方で広島・野手陣の昨季から残る課題も指摘した＞＞）緒方孝市氏の広島の総括の後編では、一定の活躍を見せた若手選手を中心に語ってもらった。41試合を投げて防御率2.88、１勝１敗１ホールドの成績だった岡本 photo by Sankei Visual【成長が見えた若手投手たち】――シーズンを通して投手陣は苦しい状況が続きましたが、郄太一投手がプ