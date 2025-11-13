◇大相撲九州場所5日目（2025年11月13日福岡国際センター）新弟子らによる前相撲の3日目が行われ、モンゴル出身で「史上最強の新弟子」の呼び声が高い旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が武田（18＝中村部屋）に勝利し、無敗の3連勝で出世を決めた。立ち合いで右上手を引いて、左四つになった。相手を寄せ付けず、力強く寄り切った。この日で前相撲が終了。中日に新序出世披露に臨み、来年の初場所（1月11日初日、東京・両国国