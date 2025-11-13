斎藤元彦・兵庫県知事とPR会社の女性社長（同県西宮市）の公職選挙法違反容疑について、神戸地検が12日、いずれも不起訴（嫌疑不十分）としたことを受け、2人を刑事告発した元東京地検特捜部検事・郷原信郎弁護士と上脇博之・神戸学院大学教授が同日、これを不服として近く検察審査会に申し立てる方針を明らかにした。オンライン会見で検察審査会への申し立てを公費した郷原信郎弁護士と上脇博之・神戸学院大学教授〈2025年11月1