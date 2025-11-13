アメリカ議会下院は、政府機関の一部閉鎖の解消に向けて、当面の政府資金を確保する「つなぎ予算案」を可決しました。このあと行われる、トランプ大統領の署名により、予算案が成立する予定です。連邦政府の予算切れによる政府機関の一部閉鎖が過去最長の43日間に及ぶ中、アメリカ議会下院は12日、来年1月までの予算執行を可能にする「つなぎ予算案」を可決しました。「つなぎ予算案」は、与党・共和党が政府閉鎖に伴う連邦政府職