MLBで今シーズン最も活躍した投手に贈られる「サイ・ヤング賞」の受賞者が日本時間13日に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ（23）が獲得した。ファイナリストに残っていたドジャース・山本由伸（27）は初受賞ならず。投票結果は3位で日本人史上初の快挙は叶わなかった。同賞は全米野球記者協会（BBWAA）所属の会員による投票（各リーグ30人）によって決まり、プレーオフを除く、レギュラーシーズンの成績が対