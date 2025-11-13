今夏コーチから昇格も…J2降格で「申し訳ない気持ち」横浜FCは11月13日、三浦文丈監督が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもってクラブを離れることを正式発表した。今季はヘッドコーチとしてスタートし、7月から監督に就任。チームのJ1残留を目指して指揮を執ってきたが、結果を残せず、1年でのJ2降格が決まっていた。三浦監督は2025年から横浜FCのコーチに就任。今季途中の7月に四方田修平監督に変わり、トップチーム監督