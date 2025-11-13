俳優の柄本時生と女優のさとうほなみが１３日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。共に３６歳の同学年カップルがゴールイン。この日に入籍したと伝え、仲良くじゃれ合う写真も披露した。２人は連名で報告。「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と伝えた。「これからも感謝と初心を忘れず、ふたりで歩んで参ります。今後ともご指導ご鞭撻