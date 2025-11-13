阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ）が１３日、高知・安芸での秋季キャンプに合流した。今春キャンプに続く“特命コーチ”として選手の指導を行う。糸井ＳＡは投手から野手に転向して一流選手になっており、１０月に野手に転向した西純へのイズム注入が期待される。