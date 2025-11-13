セブン‐イレブン・ジャパンは、「お店で仕上げた できたて麺」を埼玉県内の一部店舗で10月22日から展開し、順次約40店へ拡大する。冷凍麺をマシンにセットすると、約90秒で専門店品質に仕上がる。チルドやカップ麺では難しかった出来立て品質を実現し、夜間など新たな需要も取り込む狙い。客自身が操作するため、高付加価値と省人化を両立させつつ、冷凍の活用で廃棄削減も期待される。ソフトバンクロボティクスが開発した