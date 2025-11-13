日本政府の首脳会談開催要請に沈黙を続けている北朝鮮が、日本を糾弾する討論会を開いた。朝鮮中央通信は13日、「千年の宿敵である日本の万古の罪悪を暴露・断罪する歴史学部門討論会が12日に社会科学院で行われた」と報じた。金日成（キム・イルソン）総合大学歴史学部朝鮮歴史研究所のユン・シニョン所長、朝鮮中央歴史博物館のキム・ヨンヒ副館長、社会科学院研究員のチョ・ミョンチョル、チョ・ヒスンらがこの席で「日帝の反人