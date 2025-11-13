東かがわ警察署 香川県東かがわ市の工場で、ごみ箱が焼ける火事がありました。警察と消防が薬品をふき取った布から出火したとみています。 警察によりますと、11月13日午前1時半ごろ、東かがわ市入野山の工場で従業員から「燃えている臭いがする」と119番通報がありました。 駆けつけた消防が約30分後に火を消し止めました。 この火事で、段ボールのごみ箱が燃えました。けが人はいませんでした。 工場では