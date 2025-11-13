「デフリンピック東京大会」（読売新聞協賛）の男子サッカーは１４日から、福島県のＪビレッジで開催される。林滉大選手（２９）は、デフサッカー界ではじめて海を渡り、健常者のドイツの下部リーグに所属して経験を積んだ先駆者だ。母国開催の大会で、目指すものはただ一つ。チームを優勝に導くゴールだ。（デジタル編集部・反保真優）憧れたのはベッカム３歳頃から遊びで楽しんでいたサッカー。人生を変えるきっかけになった