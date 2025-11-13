１３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の誤解が解け、トキ（高石あかり）は本来の女中として働くことに。その時にヘブンが発した一言がトレンド入りした。この日の「ばけばけ」では、トキがヘブンの家に通っていることが両親、祖父にバレる。自分はらしゃめんだと言うトキに怒る司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）。フミ（池脇千鶴）も「お金より大切なものがある」