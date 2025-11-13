12日夜から13日朝にかけて、横手市明永町、横手市本町の住宅地で相次いでクマが目撃されました。横手警察署の調べによりますと12日午後10時ごろ、横手市明永町の民家敷地のカキの木にクマ1頭が登っているのを、向かいの民家にいた30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルだったということです。付近には横手公園や横手市公文書館などがあり、最も近い民家までは約5メートルの場所です。その後、クマは立