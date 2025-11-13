13日朝、秋田市楢山の城南中学校付近でクマが目撃されました。同じ時間帯に複数の目撃情報が寄せられていて、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと13日午前6時30分ごろ、秋田市楢山城南町の市道にクマ1頭がいるのを、犬の散歩をしていた秋田市の40代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約10メートル、城南中学校までは約250メー