日本航空（JAL）は、客室乗務員（CA）とグランドスタッフのスニーカー着用を11月13日から解禁すると発表した。対象はJALのほか、ジェイエア、日本エアコミューター（JAC）、北海道エアシステム（HAC）、日本トランスオーシャン航空（JTA）、琉球エアーコミューター（RAC）のグループ6社のCAと、国内56空港・海外40空港の旅客サービススタッフ。制服としての貸与ではなく、制服になじむ黒色でシンプルなデザインのものを各自用意す