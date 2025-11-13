日本人は「秩序を重んじる国民」とされる。横断歩道では信号を律儀に待ち、行列でも割り込まない。しかし、企業ではコンプライアンス違反がなくならい。その原因はどこにあるのか。脳科学者の茂木健一郎さんと、独立研究者の山口周さんの対談をお送りする――。※本稿は、茂木健一郎・山口周『教養としての日本改造論』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■日本人にとって、大切なのは「世間」であって「社会」ではな