日本代表は11月シリーズで14日にガーナと、18日にボリビアと対戦する。10日から代表活動をスタートさせ、12日から非公開練習に突入。この日は別メニュー調整の鎌田大地（クリスタル・パレス）を除く25人でピッチ上での戦術確認を入念に行なった。今回の２連戦の相手を見ると、2026年北中米ワールドカップの出場権を獲得済みのガーナの方が、プレーオフ進出のボリビアよりもやや格上。となれば、ガーナ戦に主力級を数多く投入す